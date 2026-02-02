© Tim Mueller-Zitzke - fotolia (Symbolbild)
A40: Viel Stau nach Unfällen
Mehrere Unfälle und ein liegengebliebener LKW haben Pendler auf der A40 durch Mülheim heute früh (2.2.) auf die Geduldsprobe gestellt. Betroffen waren Autofahrer in Fahrtrichtung Essen. Gegen 6:40 Uhr hatte es zwischen Dümpten und Winkhausen Unfälle mit insgesamt acht beteiligten Autos gegeben.
Laut Autobahnpolizei blieb es bei Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Fast zur gleichen Zeit war in gleicher Fahrtrichtung in Höhe Essen-Frillendorf ein Auto auf der linken Spur der A40 liegen geblieben. Der Verkehr staute sich zeitweise zurück bis Mülheim-Winkhausen. Die Unfallstellen waren nach rund anderthalb Stunden geräumt.
