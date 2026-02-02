A40: Viel Stau nach Unfällen

Laut Autobahnpolizei blieb es bei Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Fast zur gleichen Zeit war in gleicher Fahrtrichtung in Höhe Essen-Frillendorf ein Auto auf der linken Spur der A40 liegen geblieben. Der Verkehr staute sich zeitweise zurück bis Mülheim-Winkhausen. Die Unfallstellen waren nach rund anderthalb Stunden geräumt.