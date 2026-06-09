A40 überraschend dicht: Zehn Tage Vollsperrung ab Freitag

Grund sind Bombensuchen im Bereich zweier Brücken, die bis Mitte 2028 abgerissen und neu gebaut werden: die Hardenbergbrücke und die Brücke Geitlingstraße. Alle Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert. Wer Richtung Essen muss, wird innerstädtisch über Frintroper Straße und Altendorfer Straße umgeleitet – Lkw fahren einen anderen Weg über Borbecker Straße und Bottroper Straße. Wer Richtung Duisburg fährt, wird ab Mülheim-Heißen über Velauer Straße und Hatzper Straße auf die A52 geführt. Wer die Innenstadt meiden möchte, kann weiträumig über die A59, A524 und A52 ausweichen – in beide Richtungen. Pendlerinnen und Pendler sollten auf jeden Fall mehr Zeit einplanen und die Routen vorab checken.





Mit der Sperrung weicht die GmbH von ihren ursprünglichen Plänen und Zusagen ab. Noch im April hatte eine Sprecherin auf Nachfrage von Radio Mülheim dieses Statement abgegeben: "Während der Bauarbeiten an der Hardenbergbrücke und der Brücke über die Geitlingstraße kann der Verkehr auf der A40 in beide Fahrtrichtungen aufrechterhalten bleiben. Für die gesamte Bauzeit wird eine 4:0-Verkehrsführung eingerichtet. Das bedeutet, der Verkehr wird mit weiterhin zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung über jeweils das Teilbauwerk geführt, an dem nicht gearbeitet wird."