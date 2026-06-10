A40-Sperrung: Stadt Mülheim warnt vor Chaos

Besonders eng wird es rund um die Anschlussstellen Aktienstraße und Frohnhauser Weg sowie auf der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Hardenbergstraße. An der Auffahrt Frohnhauser Weg in Richtung Essen warnt die Stadt vor einem gefährlichen Nadelöhr – eine Alternativroute über das Rhein-Ruhr Zentrum (Ausfahrt Heimaterde) wird ausgeschildert.





Damit Feuerwehr und Rettungsdienste auch bei Stau durchkommen, gelten ab Freitag Halteverbote auf den Seitenstreifen der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Straße „An der Seilfahrt" – Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt.





Wer mit der Straßenbahn unterwegs ist, müsse sich auf Einschränkungen einstellen: Autofahrerinnen und Autofahrer sollen die Gleise auf der Aktienstraße unbedingt freihalten. Bauarbeiten auf stark befahrenen Strecken werden verschoben, Ampelschaltungen wo möglich optimiert.





Pikant: Die Autobahn GmbH hatte die Sperrung erst gestern (09.06.) überraschend angekündigt – noch im April hatte sie auf Anfrage von Radio Mülheim versichert, der Baustellenbereich bleibe durchgängig befahrbar.