A40 in Mülheim vollgesperrt - MIT UPDATE

Diesmal ist der Grund eine Fahrbahnsanierung: Auf rund 5,8 Kilometern zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum wird der alte Asphalt auf 110.000 Quadratmetern herausgefräst und durch neuen, lärmmindernden Flüsterasphalt ersetzt – bewusst in der verkehrsärmeren Ferienzeit, so die Autobahn GmbH. Wer Richtung Duisburg muss, wird großräumig über A52, A3 und A59 umgeleitet. Wer Richtung Dortmund fährt, wird ab Mülheim-Winkhausen durch das Stadtgebiet über die Aktienstraße geführt – was erneut für Verkehr in der Innenstadt sorgen dürfte.

Zusätzlich gibt es im selben Zeitraum Sperrungen im Autobahnkreuz Duisburg wegen des Neubaus der Berliner Brücke.

Auch der Nachtexpress NE10 der Ruhrbahn wird wegen der Sperrungen umgeleitet. Allen Schildern – auch Parkverbotsschildern – ist unbedingt Folge zu leisten, betont die Autobahn GmbH.