© chalabala - stock.adobe.com
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A40 Höhe Styrum: Unfall sorgte für Spursperrung
Ein Motorradunfall hat sich heute (31.03.) auf der A40 Richtung Duisburg in Höhe Styrum ereignet. Ein Motorradfahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und kam rechts von der Fahrbahn ab.
Veröffentlicht: Dienstag, 31.03.2026 12:01
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Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich führte. Der Einsatz ist mittlerweile beendet und alle Fahrtstreifen wieder frei.
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