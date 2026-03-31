A40 Höhe Styrum: Unfall sorgte für Spursperrung

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich führte. Der Einsatz ist mittlerweile beendet und alle Fahrtstreifen wieder frei.