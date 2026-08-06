© Jorg Greuel - stock.adobe.com
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A40: Fahrspur in Mülheim nach Brand gesperrt
Auf der A40 Richtung Essen brauchen Autofahrer heute früh mehr Geduld. Zwischen Mülheim-Heißen und Mülheim-Heimaterde ist aktuell die linke Spur gesperrt. Dort war gestern Nachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen, sagt die Autobahnpolizei.
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Durch die große Hitze wurde die Fahrbahn beschädigt. Die Straße muss deshalb repariert werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es blieb laut Polizei bei Sachschaden. Wenn alles nach Plan läuft, soll die A40 im Laufe des Morgens wieder komplett frei sein. Die Polizei rechnet aktuell damit, dass die Sperrung gegen 9 Uhr aufgehoben werden kann.
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