A40: Fahrspur in Mülheim nach Brand gesperrt

Durch die große Hitze wurde die Fahrbahn beschädigt. Die Straße muss deshalb repariert werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es blieb laut Polizei bei Sachschaden. Wenn alles nach Plan läuft, soll die A40 im Laufe des Morgens wieder komplett frei sein. Die Polizei rechnet aktuell damit, dass die Sperrung gegen 9 Uhr aufgehoben werden kann.