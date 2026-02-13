A40 bei Essen-Zentrum: Wieder Tempo 80 statt 60

In Fahrtrichtung Dortmund gilt dort ab sofort wieder Tempo 80 statt 60. Das hat die Stadt Essen entschieden.

Das Tempolimit war seit Herbst 2023 in Kraft, kurz vor dem Ruhrschnellwegtunnel. Hintergrund war die Luftqualität. Neue Berechnungen zeigen jetzt, dass die Schadstoffwerte auch bei 80 Kilometern pro Stunde im zulässigen Bereich bleiben. Deshalb wurde die Geschwindigkeit wieder angehoben.

Wichtig: Die zeitlichen Beschränkungen ändern sich nicht. Werktags gilt das Tempolimit von 6 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sind dort 100 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Der stationäre Blitzer bleibt bestehen. Die neue Regelung gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2028.