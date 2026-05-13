A40 bei Duisburg gesperrt: Umleitung über A3 und A42

Die Autobahn GmbH nutzt die Sperrung für Bauarbeiten an mehreren Brückenbauwerken über der Autobahn. Wer in Richtung Venlo will, wird über die A3 Richtung Arnheim bis zur A42 umgeleitet – von dort weiter über die A59 zurück zur A40. Das ist knapp eine Woche lang die einzige Route, heißt es von der Autobahn GmbH. Wer die Strecke kennt, sollte außerdem wissen: Am Kreuz Kaiserberg sind bereits seit Längerem mehrere Verbindungsrampen dauerhaft gesperrt – und das bleibt voraussichtlich bis Mitte 2027 so. Betroffen sind unter anderem alle Wechsel zwischen der A40 und der A3 in Richtung Köln. Wer diese Verbindungen normalerweise nutzt, muss sich auf Dauer auf längere Umwege einstellen.