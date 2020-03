A40-Abfahrten morgen teilweise gesperrt

Am Mittwoch sind die A40-Anschlussstellen Winkhausen und Heißen für zwei Stunden teilweise gesperrt. Die Ausfahrt Winkhausen in Richtung Venlo ist von 8 bis 10 Uhr gesperrt, die Auffahrt in Richtung Dortmund von 10 bis 12 Uhr. Außerdem ist die Ausfahrt Heißen in Richtung Dortmund von 12 bis 14 Uhr zu. Grund für die Sperrung sind Grünpflegearbeiten.