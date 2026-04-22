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A2 gesperrt: Umweg für Verkehr
© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services
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A2 gesperrt: Umweg für Verkehr

Ab heute Abend (22.4.) um 21 Uhr wird die A2 zwischen Dortmund-Nordost und dem Kreuz Dortmund-Nordwest in Richtung Oberhausen voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag (27.4.) um 5 Uhr morgens.



Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 13:00

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Wer aus Richtung Hannover nach Oberhausen will, sollte laut Autobahn GmbH bereits am Kamener Kreuz abfahren und dann über die A1 bis zum Westhofener Kreuz fahren – von dort über die A45 zurück auf die A2. Für den Fernverkehr gibt es zusätzlich eine Umleitung über die A30 und die A31. Grund für die Sperrung ist eine marode Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal: Das 85 Meter lange Bauwerk stammt aus dem Jahr 1979 und leidet stark unter dem gewachsenen Lkw-Verkehr auf der viel befahrenen Strecke. Durch angeschweißte Stahlverstärkungen soll die Brücke bis zu einem geplanten Neubau stabil bleiben – wann der kommt, ist noch offen. Es ist bereits die zweite Sperrung auf diesem Abschnitt innerhalb kurzer Zeit.

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