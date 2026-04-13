A2 gesperrt: Umweg für Autofahrer

Wer aus Richtung Hannover nach Oberhausen will, sollte laut Autobahn GmbH bereits am Kamener Kreuz abfahren – und dann über die A1 bis zum Westhofener Kreuz, weiter auf die A45 und von dort zurück auf die A2. Für den Fernverkehr gibt es zusätzlich eine weiträumige Umleitung über die A30 und die A31. Grund für die Sperrung ist eine marode Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal: Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1979 und leidet stark unter dem wachsenden Lkw-Verkehr auf der viel befahrenen Strecke. In den Sperrtagen sollen zur Stabilisierung zusätzliche Stahlbleche angeschweißt werden. Ein kompletter Neubau ist frühestens im nächsten Jahrzehnt geplant – bis dahin sind weitere Einschränkungen auf der Strecke nicht ausgeschlossen.