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72-Jährige stellt Einbrecher – Festnahme in Mülheim
© Igor Mojzes - Fotolia
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72-Jährige stellt Einbrecher – Festnahme in Mülheim

Heute Nacht (21.05.) hat eine 72-jährige Mülheimerin einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt – und ihn kurzerhand festgehalten. Der Mann wollte einen Tresor aus ihrer Wohnung stehlen.

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.05.2026 10:08

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Gegen 1:20 Uhr hebelte der Unbekannte zunächst die Haustür und dann die Wohnungstür der Seniorin in der Alten Straße in Saarn auf. Als er den Tresor abtransportieren wollte, bemerkte ihn die Frau – und griff beherzt ein. Im Treppenhaus fiel dem Einbrecher der Tresor aus den Händen, der Lärm weckte einen 32-jährigen Nachbarn, der ebenfalls zur Hilfe eilte. Es kam zur handfesten Auseinandersetzung – der Täter floh, beide Bewohner wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Fahndung sofort auf und fasste den Mann kurz darauf anhand der Personenbeschreibung. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 35-Jährigen aus Mönchengladbach – aufgrund von Hinweisen auf Alkohol- und Drogenkonsum wurde ihm eine Blutprobe entnommen, so die Polizei.

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