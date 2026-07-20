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700 Besucher beim Festival "Pott Sei Dank" in Mülheim
© Andreas Köhring
Ruhrbühne in der MüGa
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700 Besucher beim Festival "Pott Sei Dank" in Mülheim

Das neue Festival in der MüGa fand am Samstag (18.07) das erste Mal statt und war ein voller Erfolg.

Veröffentlicht: Montag, 20.07.2026 03:45

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Nachdem im vergangenen Jahren die Förderung das Festival "Odyssee-Musik der Metropolen" endete, reagierte das Team des Ringlokschuppens und rief mit der Hilfe von Crowdfunding ein neues Umsonst-Festival ins Leben, das "Pott Sei Dank". Die erste Ausgabe des Festivals war ein voller Erfolg mit rund 700 Besuchern. Der Termin für die zweite Ausgabe steht schon fest. Am 17. Juli 2027, findet das Festival erneut auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen statt.

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