700 Besucher beim Festival "Pott Sei Dank" in Mülheim

Nachdem im vergangenen Jahren die Förderung das Festival "Odyssee-Musik der Metropolen" endete, reagierte das Team des Ringlokschuppens und rief mit der Hilfe von Crowdfunding ein neues Umsonst-Festival ins Leben, das "Pott Sei Dank". Die erste Ausgabe des Festivals war ein voller Erfolg mit rund 700 Besuchern. Der Termin für die zweite Ausgabe steht schon fest. Am 17. Juli 2027, findet das Festival erneut auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen statt.