57 Schwimmabzeichen: Mülheimer DLRG-Aktionstag ein Erfolg

Darunter waren sechs Seepferdchen für die Jüngsten, 22 Bronze-, 22 Silber- und sechs Goldabzeichen – sowie ein Anfängerschwimmzeugnis für Erwachsene. Alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen zudem ein Handtuch als Erinnerung. Unterstützt wurde der Aktionstag von Westenergie. Die DLRG sieht solche Veranstaltungen als wichtigen Beitrag zur Wassersicherheit – denn wer schwimmen kann, ist im und am Wasser deutlich besser geschützt, so der Verein.