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57 Schwimmabzeichen: Mülheimer DLRG-Aktionstag ein Erfolg
© DLRG Bezirk Mülheim an der Ruhr e.V.
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57 Schwimmabzeichen: Mülheimer DLRG-Aktionstag ein Erfolg

Beim Schwimmabzeichentag der DLRG Mülheim im Friedrich-Wennmann-Bad haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr Können im Wasser unter Beweis gestellt. 57 Abzeichen wurden insgesamt vergeben.

Veröffentlicht: Montag, 29.06.2026 12:00

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Darunter waren sechs Seepferdchen für die Jüngsten, 22 Bronze-, 22 Silber- und sechs Goldabzeichen – sowie ein Anfängerschwimmzeugnis für Erwachsene. Alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen zudem ein Handtuch als Erinnerung. Unterstützt wurde der Aktionstag von Westenergie. Die DLRG sieht solche Veranstaltungen als wichtigen Beitrag zur Wassersicherheit – denn wer schwimmen kann, ist im und am Wasser deutlich besser geschützt, so der Verein.

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