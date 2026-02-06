57-Jähriger schießt in Hinterhof - 4. Folgemeldung - Durchsuchungseinsatz wegen möglicher Tatbeteiligung

Im Juli 2025 schoss ein 57-jähriger Essener mit libanesischer Staatsangehörigkeit auf einen 37-jährigen Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft, als dieser sich am Fenster seines Wohnhauses in der Siemensstraße aufhielt. Siehe auch:
Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Essen mit Unterstützung von Spezialkräften am heutigen Freitagmorgen (6. Februar 2026) die Wohnung eines 27-jährigen Esseners mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in der Oberdorfstraße im Stadtteil Altendorf. Eine Tatbeteiligung wird aktuell geprüft. /aro
