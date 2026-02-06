Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
57-Jähriger schießt in Hinterhof - 4. Folgemeldung - Durchsuchungseinsatz wegen möglicher Tatbeteiligung
Teilen:

57-Jähriger schießt in Hinterhof - 4. Folgemeldung - Durchsuchungseinsatz wegen möglicher Tatbeteiligung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 06.02.2026 09:00

Anzeige

Im Juli 2025 schoss ein 57-jähriger Essener mit libanesischer Staatsangehörigkeit auf einen 37-jährigen Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft, als dieser sich am Fenster seines Wohnhauses in der Siemensstraße aufhielt. Siehe auch:

Anzeige

https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-mordkommission-eingerichtet

Anzeige

https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-1-folgemeldung-oeffentlichkeitsfahndung

Anzeige

https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-2-folgemeldung-erweiterung-der-oeffentlichkeitsfahndung-aktueller-ermittlungsstand

Anzeige

https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-3-folgemeldung-tatverdaechtiger-festgenommen-ruecknahme-der-oeffentlichkeitsfahndung

Anzeige

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Essen mit Unterstützung von Spezialkräften am heutigen Freitagmorgen (6. Februar 2026) die Wohnung eines 27-jährigen Esseners mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in der Oberdorfstraße im Stadtteil Altendorf. Eine Tatbeteiligung wird aktuell geprüft. /aro

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige