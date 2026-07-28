50.000 Euro für grüne Ideen: Mülheim fördert Bürger-Projekte

Pro Projekt gibt es bis zu 4.000 Euro – und zwar bis zu 100 Prozent der Kosten. Gefördert werden nicht-kommerzielle Ideen mit ökologischem Bezug: etwa Urban-Gardening-Projekte, Pflanzaktionen, Nachbarschaftsfeste oder Workshops zu Klimathemen. Die Projekte müssen im Fördergebiet westlich der Ruhr – zwischen Blauer Brücke und Mendener Brücke – stattfinden und öffentlich zugänglich sein. Eine Fachjury entscheidet über die Vergabe. Wer mitmachen möchte, sollte sich vor der Antragstellung beraten lassen: Das Quartiersbüro Grüne Mitte an der Schloßstraße 28-30 hilft bei der Planung und Antragstellung – dienstags von 12 bis 14 Uhr oder nach Vereinbarung. Alle Infos und Antragsunterlagen gibt es unter iga-mh.de.