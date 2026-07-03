400.000 Euro für Denkmalpflege: Mülheim profitiert

Der Innenstadtbeirat hat in seiner jüngsten Sitzung drei weitere Projekte für die Mülheimer Innenstadt mit insgesamt rund 9.900 Euro gefördert. Die Mittel stammen aus dem Bürgermitwirkungsbudget und dem Projektfonds.





Die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet bekommt Geld für Workshops rund um einen Insekten-Mustergarten in Eppinghofen – für Kinder aus Kitas und Schulen, aber auch für interessierte Anwohnerinnen und Anwohner. Das Jugendzentrum Stadtmitte gestaltet gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Zunftmeisterschule ein großformatiges Wandbild – mit ihren Ideen und Wünschen für den Stadtteil. Und ein Friseursalon in der Innenstadt bekommt Zuschüsse für neue Sitzmöbel im Rahmen des Projekts „Bunte Bänke für die Innenstadt". Wer ebenfalls ein Projekt einreichen möchte: Noch bis zum 14. August 2026 sind Anträge möglich – bei Katja van Megen vom Amt für Stadtplanung unter katja.van.megen@muelheim-ruhr.de. Mehr Infos unter team-innenstadt.de.