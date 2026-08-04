40 Jahre Roxette. 40 Jahre Songs fürs Herz - Live auf dem Kunstrasen

Per Gessle und Marie Fredriksson haben Musikgeschichte geschrieben. Auch nach Maries Tod im Jahr 2019 lebt diese Musik weiter. Gemeinsam mit Lena Philipsson bringt Per Gessle die Roxette-Songs jetzt wieder live auf die Bühne.

Danke für diesen Abend und danke, dass ihr ihn mit uns geteilt habt! Präsentiert wurde euch das das Konzert auf dem Kunstrasen in Bonn von uns: den NRW-Lokalradios gemeinsam mit Radio Mixtape.