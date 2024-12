40-Jähriger Essener mit Schussverletzungen aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen -Mordkommission eingerichtet

45133 E.-Bredeney: Heute Morgen (30. Dezember) wurde ein durch Schüsse verletzter Mann an der Wiedfeldstraße aufgefunden. Der lebensgefährlich verletzte Essener wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 3:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Essen Kenntnis von einer verletzten Person an der Wiedfeldstraße. Eingesetzte Polizeikräfte fanden in einer Garageneinfahrt einen 40-Jährigen, der offensichtlich durch Schüsse einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt worden war. Der Essener wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

In Tatortnähe konnten eingesetzte Polizisten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen Tatverdächtigen festnehmen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen, türkischen Staatsbürger aus Bocholt. Der 26-Jährige wird am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Teil der Ermittlungen. /hey

