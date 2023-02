377 Wochen Nummer eins: Djokovic stellt Graf-Rekord ein

London (dpa) - 377 Wochen stand der 22-malige Grand-Slam-Turnier-Champion in seiner bisherigen Tennis-Karriere inzwischen auf Platz eins der Weltrangliste. Damit stellte der Herren-Rekordhalter auch die Bestmarke von Steffi Graf ein, die bei den Damen ebenfalls 377 Wochen die Spitzenposition innehatte.

In der kommenden Woche kehrt Djokovic beim Turnier in Dubai auf die ATP-Tour zurück. Die kommenden Wochen werden von einem spannenden Zweikampf zwischen Djokovic und dem Spanier Carlos Alcaraz um Platz eins geprägt sein. Alcaraz meldete sich nach langer Verletzungspause am Sonntag mit dem Turniersieg in Buenos Aires zurück und ist diese Woche beim Turnier in Rio de Janeiro am Start.