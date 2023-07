33. Sieg in Serie: Djokovic in Wimbledon nicht zu stoppen

Novak Djokovic ist in Wimbledon einfach nicht zu schlagen. Der 36 Jahre alte Serbe gewann in London im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rubljow mit 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker damit seinen 33. Sieg in Serie.

© Kirsty Wigglesworth/AP/dpa