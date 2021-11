300er Inzidenz: Das Corona Update vom 15. November 2021

Für Ungeimpfte wird es ungemütlich

Der Herbst wird jetzt richtig ungemütlich für Ungeimpfte. Die Grünen wollen eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen und Kitas einführen. Auch in anderen Bereichen schärft die mögliche Ampel-Koalition die Corona-Pläne nach. Wichtigster Punkt: Kontaktbeschränkungen - z.B. für Ungeimpfte - sollen jetzt doch wieder möglich sein. Und 3G kommt am Arbeitsplatz - mit Konsequenzen für Ungeimpfte, die sich nicht testen lassen wollen. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt sagt dazu: "Wenn jemand nicht zur Arbeit gehen kann, aus eigenem Verschulden, dann muss der Arbeitsminister noch einmal deutlich machen, welche Konsequenzen das hat, und ich glaube, dass das über die Gehaltskürzungen hinaus geht."

Ungeimpfte brauchen für Busse und Bahnen künftig einen Test, und auch in der Gastronomie und bei Veranstaltungen gelten wohl bald schärfere Regeln, bis hin zu 2G+. Also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit Test. Göring-Eckardt hofft, dass die Ministerpräsidenten-Konferenz am Donnerstag mindestens eine bundesweite 2G-Regel beschließt. Dazu kommt eine Länderöffnungsklausel, die weitere Maßnahmen möglich machen soll: "Eine Länderöffnungsklausel, die nicht beinhaltet, dass man allgemeine Ausgangssperren hat - Kontaktbeschränkungen wohl. Eine Länderöffnungsklausel, die beinhaltet, dass Veranstaltungen mit Auflagen belegt und auch abgesagt werden können, im Kultur-und Freizeitbereich, auch im Sport-Bereich. Die Ausübung von Sport allerdings, wird selbstverständlich erlaubt bleiben." Einen Lockdown soll es aber nicht geben. Schulen, Handel und Gastronomie sollen geöffnet bleiben.

Kommt 2G-Regel?

Die mögliche Ampel-Koalition schärft jetzt doch nochmal die Corona-Pläne nach. Wichtigster Punkt: Kontaktbeschränkungen - z.B. für Ungeimpfte - sollen jetzt doch wieder möglich sein. Wer geimpft ist, braucht das laut FDP-Chef Lindner aber nicht zu befürchten. "Die können sich Boostern lassen, die müssen wir öfter testen, aber für die für die Geimpften muss es eine Möglichkeit zum gesellschaftlichen Leben geben." Ungeimpfte brauchen für Busse und Bahnen künftig einen Test - und auch in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und am Arbeitsplatz gelten wohl bald schärfere Regeln, sagt der geschäftsführende Arbeitsminister Hubertus Heil: "Dazu gehört, dass wir konsequent 3G in den Betrieben durchsetzen. Das heißt, dass der Zutritt zu Unternehmen nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete gilt und das gehört auch dazu, dass wir Home Office wieder dort in Kraft setzen, wo immer es möglich ist." Dazu sollen die Länder die Möglichkeit bekommen, Veranstaltungen abzusagen oder den Zugang zu beschränken. Einen Lockdown soll es aber nicht geben. Auch Ausgangssperren, Schulschließungen, Sport- und Reiseverbote und eine geschlossene Gastronomie sollen explizit ausgeschlossen werden.

Rückkehr von kostenfreien Tests

Ab jetzt kann sich jeder wieder einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Das Angebot gibt's in den Testzentren und gilt auch für bereits Geimpfte und Genesene.

Bars und Clubs sind Corona-Hotspots

Jetzt haben wir es "schwarz auf weiß": Bars und Clubs sind Corona-Hotspots. Knapp drei Viertel aller Warnungen der Gesundheitsämter in Deutschland lösten Besucherinnen und Besucher hier aus. Vergleichsweise wenige Warnmeldungen gabs dagegen für Restaurant-Gäste. Sie erhielten nur rund 11 Prozent aller Warnmeldungen. Erfasst wurden die Meldungen durch die Luca-App.

Lockdown im Nachbarland

Österreich ist seit gestern nicht nur Hochrisikogebiet, sondern geht ab heute auch in den Teil-Lockdown. Ungeimpfte dürfen das Haus nur noch aus wichtigen Gründen verlassen, zum Beispiel um zur Arbeit zu fahren oder zum Supermarkt. Österreichs Bundeskanzler Schallenberg: "Momentan glauben wir, da die Inzidenzen bei den Geimpften runtergehen, beim Ungeimpften rausgehen. Ist es legitim, dass Sie sagen wir legen den Fokus und den Druck auf die Ungeimpften, in der Hoffnung, auch die Impfquote raufzubringen?

Unser Update zur Coronakrise

