30. Drachenboot Festival auf der Ruhr: Noch Startplätze frei

Vereine, Unternehmen, Schulklassen und Freundesgruppen können in zwei Bootsklassen an den Start gehen – mit 12er oder 20er Booten. Auf einer 250 Meter langen Rennstrecke treten bis zu fünf Teams gleichzeitig gegeneinander an. Als besonderes Highlight gibt es diesmal neu im Programm einen Dreikampf für 12er Teams am Sonntag (13.09.) über verschiedene Distanzen. Wer schon mal ins Paddeln reinschnuppern möchte, bekommt mit der Startgebühr auch eine kostenlose Trainingseinheit am letzten August-Wochenende (29./30.08.) dazu. Anmelden geht ganz einfach online unter djk-ruhrwacht.de.