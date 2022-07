250.000 Zuschauer bei Lindenberg-Tour

Hamburg (dpa) - Eine Viertelmillion Zuschauer haben die 24 ausverkauften Konzerte der Udo-Lindenberg-Tournee «Udopium Live 2022» besucht.

«Was für'ne Reise, was für'n Hammer Publikum, unser Clan der Lindiander, den wir endlos lange vermisst haben. So tiefe Solidarität. Gerade auch bei den politischen Texten - und so endgeile Party-Stimmung!», sagte Lindenberg zum Tour-Abschluss laut Mitteilung.

50 Tage lang war der Tournee-Tross zwischen Schwerin und München unterwegs, insgesamt 19 Trucks transportierten das Equipment durch Deutschland - zu 24 Konzerten mit rund 3500 Minuten Livemusik mit Panik Orchester, Tänzerinnen, Sängern, Artistinnen und dem Kids-On-Stage-Kinderchor.