25.000 Gothic-Fans bei M'era Luna in Hildesheim

Hildesheim (dpa) - Düster geschminkte und dunkel kostümierte Gothic-Fans aus dem In- und Ausland haben sich am Samstag bei teils regnerischem Wetter zum Festival M'era Luna auf dem Flugplatz-Gelände in Hildesheim getroffen. Für das Musikfestival waren im Vorfeld 25.000 Karten verkauft worden, wie ein Sprecher des Veranstalters von FKP Scorpio sagte. Angekündigt waren rund 40 Bands aus unterschiedlichen Genres von Mittelalter-Rock über Alternative, Gothic bis Electro.

Als Stars wurden unter anderen der finnische Love-Metal-Pionier Ville Valo (VV) und die niederländische Gothic-Metal-Band Within Temptation mit Sängerin Sharon den Adel angekündigt. Neben Musik standen Workshops, Lesungen, Modenschauen sowie ein Mittelaltermarkt auf dem Programm. Das Festival dauert bis Sonntagabend.