25 Tage nach Horrorsturz: Ski-Star Vonn trainiert wieder

Cortina d'Ampezzo (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn trainiert nur wenige Wochen nach ihrem Horrorsturz bei den Olympischen Winterspielen wieder. Gerade einmal 25 Tage nach ihrem schlimmen Unfall bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo postete die 41-Jährige ein Video auf Instagram. «Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar... und arbeite weiter hart. Das einzige Ziel ist, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen», schrieb Vonn zu dem Clip.

In dem Video ist zu sehen, wie die Olympiasiegerin von 2010 ihre Oberschenkel, die Schultern, den Bauch sowie Rücken und Arme trainiert. Zwischendurch wird Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt. Am Ende des Clips steht sie sogar aus dem Rollstuhl wieder auf.

Komplexe Schienbeinverletzung

Bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Cortina hatte sich die Speed-Spezialistin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn mit dem Krankenwagen zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen worden.

Ein Jahr bis zur Heilung

In einigen Wochen möchte Vonn aus dem Rollstuhl an die Krücken wechseln. «Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind», erklärte sie jüngst. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

Den Kreuzbandriss hatte sich Vonn im Weltcup-Rennen unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen zugezogen. Dennoch ging die zweimalige Weltmeisterin in Italien an den Start.