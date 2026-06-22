25 neue Hospiz-Ehrenamtliche in Mülheim ausgebildet

Der 90-stündige Kurs bereitete die Ehrenamtlichen auf alles vor, was im Hospizalltag auf sie zukommt: Gespräche mit Sterbenden und Angehörigen, Kenntnisse über Krankheitsbilder und palliative Pflege, aber auch Themen wie Bestattung und Spiritualität. Vor allem gehe es darum, die Unsicherheit im Umgang mit dem Tod zu nehmen, so die Hospiz-Leitung. Die Zertifikatübergabe fand in der Wolfsburg statt – mit Andacht, Segen und Feier. Ehrenamtliche übernehmen im Hospiz wichtige Aufgaben: Sie begleiten Sterbende, führen Gespräche mit Angehörigen und helfen bei Veranstaltungen. Wer sich vorstellen kann, selbst mitzumachen, kann sich unverbindlich beim Förderverein des Hospizes melden.