24kGoldn freut sich über mehr Toleranz in Rapszene

US-Rapper

«Die Gesellschaft ist einfach viel offener, das ist eng verbunden mit der Kultur. Heute sagen sich die Menschen: "Natürlich akzeptieren wir dich. Hauptsache, deine Musik ist cool"», sagte der 20-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist sehr schön, dass die Menschen sie selbst sein können und sich nicht verstecken müssen.»

Homophobe und sexistische Texte gehörten lange Zeit auch im Mainstream-Rap zum Alltag. Mittlerweile dominieren auch Frauen wie Cardi B oder Megan Thee Stallion die Szene. Der erfolgreiche Rapper Lil Nas X (21, «Old Town Road») sprach vor zwei Jahren erstmals öffentlich darüber, schwul zu sein.

«Früher kamen viele Rapper aus einem Umfeld, in denen sie nicht die Mittel hatten, sich weiterzubilden, was ihre eigene Ignoranz angeht. Heute gibt es durch das Internet viel bessere Möglichkeiten. Die Welt ist stärker verbunden», sagte 24kGoldn weiter. Der Kalifornier, der eigentlich Golden Landis Von Jones heißt, hat am Freitag sein erstes Album «El Dorado» veröffentlicht.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-978723/2