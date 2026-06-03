2025: Wohnungsbau in Mülheim halbiert

Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes NRW hervor. Die sogenannte Wohnungsbauquote – also wie viele neue Wohnungen je 10.000 Einwohner entstehen – sank in Mülheim von 18,7 auf nur noch 9,2. Zum Vergleich: Der NRW-Durchschnitt liegt bei 19,8 – Mülheim liegt damit deutlich darunter. Auch landesweit läuft der Wohnungsbau auf Sparflamme: 37.185 neue Wohnungen wurden 2025 in NRW fertiggestellt – so wenige wie zuletzt 2011. Besonders stark brachen Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser ein, aber auch der Mehrfamilienhausbau schrumpfte. Das verschärft den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt weiter – in Mülheim kostet ein gebrauchtes Einfamilienhaus derzeit rund 587.000 Euro.