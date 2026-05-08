20-Jähriger flieht vor Polizei mit 3000 Litern entwendetem Kraftstoff - Zeugenaufruf

Gegen 5 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er an der SB-Tankstelle an der Pferdebahnstraße einen Mann beobachte, der große Mengen Kraftstoff in unbeschriftete Behälter im Kofferraum eines Mercedes Sprinter füllt. Nachdem der Transporter die Tankstelle verlassen hatte, folgte der Zeuge dem Fahrzeug und gab der Polizei den aktuellen Standort durch. Auf der A40 in Höhe der Anschlussstelle Essen-Kray konnten Essener Polizeikräfte das Fahrzeug in Fahrtrichtung Dortmund feststellen und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen.