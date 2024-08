2. "PV-Party" an der Heisenbergstraße geplant

Die Stadt sagt, dass die erste Veranstaltung an der Ulmenallee so erfolgreich war, dass gleich mit der Fortsetzung nachgelegt wird. Details zu der Veranstaltung sollen noch bekanntgegeben werden. Bei der Party handelt es sich um eine neue Art der Bürgerbeteiligung. Mülheimer können sich hier unverbindlich beraten lassen, offene Fragen zum Thema Solarenergie klären und sich auch untereinander austauschen, heißt es. Mülheim will bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Ein Schlüsselbaustein auf diesem Weg ist die massive Ausweitung von Photovoltaik. Aktuell liegt die installierte Leistung bei 33 Megawatt. Knapp 400 Megawatt Photovoltaikleistung müssen in den nächsten Jahren aber noch aufgebaut werden. Die Rahmenbedingungen für die Installation einer Photovoltaikanlage seien aktuell so günstig wie nie.