17-Jähriger soll islamistischen Anschlag geplant haben

Nach einem Polizeieinsatz in Hannover am Wochenende sitzt ein Jugendlicher in U-Haft. Er soll einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet und behauptet haben, dass er einen Sprengsatz gebaut habe.

© Philipp Schulze (dpa)