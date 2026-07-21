17-Jähriger randaliert am Bahnhof Essen Zollverein-Nord

Bei der Kontrolle weigerte er sich zunächst, seinen Namen zu nennen, bedrohte und beleidigte die Beamten. Im Hosenbund fanden die Polizisten ein Springmesser — es wurde sichergestellt. Außerdem verursachte der 17-Jährige vermutlich durch eine Zigarette einen kleinen Brand in einem Mülleimer. Die Feuerwehr löschte ihn schnell. Nach mehrfacher Aufforderung nannte er schließlich seine Personalien. Die Beamten brachten ihn zu seiner Mutter — auch in ihrem Beisein setzte er die Beleidigungen fort. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein, darunter wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.