14:1 - Kompany sieht reichlich Tore beim Bayern-Debüt

Rottach-Egern (dpa) - Vincent Kompany hat sich bei seinem ersten Spiel als Trainer des FC Bayern München über mehr als ein Dutzend Tore freuen dürfen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee mit 14:1 (7:1) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse. In Torlaune wie im Vorjahr, als es ein 27:0 (18:0) gab, war das Team aber nicht.

Tor beim Comeback

Vor 2.750 Fans im Stadion am Birkenmoos erzielten Mathys Tel (3), Adin Licina (2), Noussair Mazraoui und Raphaël Guerreiro beim Comeback nach Sprunggelenksverletzung die Tore vor der Pause. Tobias Schlichtner traf zum umjubelten 1:4 für den Außenseiter.

Nach dem Seitenwechsel sah Kompany, der vor allem in Durchgang zwei wiederholt lautstark von der Seitenlinie dirigierte, noch Treffer von Mudaser Sadat (2), Arijon Ibrahimovic, Nestory Irankunda, Noel Aseko Nkili und Jonathan Asp Jensen. Dazu gab es ein Eigentor der Gastgeber.

Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry, die die EM aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatten, wurden aus Gründen der Belastungssteuerung nicht eingesetzt.

Nur ein Neuzugang

Erstmals lief nach dem Seitenwechsel der vom VfB Stuttgart verpflichtete Hiroki Ito für seine neue Mannschaft auf. Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham) und Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) sind noch nicht mit dabei. Für das Trio gab der FC Bayern rund 125 Millionen Euro an Ablösesummen aus.

Weitere Neuzugänge sind in Arbeit, aber dafür muss es laut Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß auch Abgänge geben. Hoeneß schaute beim klaren Sieg in der Abendsonne vorbei und plauderte mit Sportvorstand Max Eberl sowie mit Sportdirektor Christoph Freund.

Nächstes Spiel am Sonntag

Für den FC Bayern endet damit das Trainingslager am Tegernsee. Das nächste Spiel steht am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Düren an. Der erste hochkarätige Test findet während der Südkorea-Reise am 3. August gegen Tottenham Hotspur statt. Bei der Tour vom 31. Juli an sind dann auch wieder zahlreiche EM-Teilnehmer um Kapitän Manuel Neuer dabei. Erstmals in einem Pflichtspiel erlebt Kompany seine Mannschaft am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.