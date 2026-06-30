14 neue Stolpersteine in Mülheim: Gegen das Vergessen
Am Dienstag (30.06.) werden in Mülheim 14 neue Stolpersteine verlegt – als Erinnerung an Menschen, die während der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden. Die offizielle Gedenkveranstaltung beginnt um 9.30 Uhr am Kohlenkamp 34.
Veröffentlicht: Dienstag, 30.06.2026 03:17
Dort werden zunächst Stolpersteine für Alice und Ruth Kox verlegt – gestaltet wird die Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Broich und der Realschule an der Mellinghofer Straße sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtarchivs. Die weiteren zwölf Steine wurden bereits an verschiedenen Orten im Stadtgebiet verlegt – unter anderem in der Löhstraße, der Friedrich-Ebert-Straße und der Düsseldorfer Straße. Am 30. Juni können alle diese Orte gemeinsam besucht werden, die Biografien der Geehrten werden vor Ort vorgestellt. Wer teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen – alle Stationen sind öffentlich zugänglich, eine Anmeldung ist nicht nötig.