14 neue Stolpersteine in Mülheim: Gegen das Vergessen

Dort werden zunächst Stolpersteine für Alice und Ruth Kox verlegt – gestaltet wird die Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Broich und der Realschule an der Mellinghofer Straße sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtarchivs. Die weiteren zwölf Steine wurden bereits an verschiedenen Orten im Stadtgebiet verlegt – unter anderem in der Löhstraße, der Friedrich-Ebert-Straße und der Düsseldorfer Straße. Am 30. Juni können alle diese Orte gemeinsam besucht werden, die Biografien der Geehrten werden vor Ort vorgestellt. Wer teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen – alle Stationen sind öffentlich zugänglich, eine Anmeldung ist nicht nötig.