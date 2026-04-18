14 Bushaltestellen werden barrierefrei umgebaut

Betroffen sind Haltestellen in entlang der Kölner Straße, Luxemburger Allee, Straßburger Allee, am Kassenberg, am Ruhrufer und an der Elbestraße. Die Bussteige bekommen erhöhte Bordsteine und Leitstreifen für sehbehinderte Menschen. Das erleichtert den Ein- und Ausstieg - besonders für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen. Die Baukosten liegen bei rund 1,16 Millionen Euro. Das Land NRW übernimmt voraussichtlich die kompletten Kosten, heißt es von der Stadt. Mit den Bauarbeiten soll nach Bewilligung der Förderung begonnen werden.