13-Jähriger fährt mit Auto der Mutter von Wuppertal nach Essen und verursacht einen Unfall

Wohnungsbrand in Mülheim: Eine Person schwer verletzt -

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Mittwochmorgen, dem 31.07.2025, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 6:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Kardinal-Graf-Galen-Straße alarm