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1.000 Euro für Mülheimer Vereine: Jetzt Förderantrag stellen
© Ingo Otto / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)
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1.000 Euro für Mülheimer Vereine: Jetzt Förderantrag stellen

Mülheimer Vereine und Initiativen können noch bis zum 1. November 1.000 Euro Fördergeld vom Land NRW beantragen. Das Geld soll helfen, das Ehrenamt digitaler zu machen.

Veröffentlicht: Dienstag, 23.06.2026 05:07

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Das Kleinstförderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" steht in diesem Jahr unter dem Motto „Digital in die Zukunft – engagiert mit KI und Co." – Vereine können die Förderung also zum Beispiel für neue Software, digitale Tools oder den Einstieg in Künstliche Intelligenz nutzen. Anträge sind noch bis zum 1. November 2026 online möglich unter engagiert-in-nrw.de. Zusätzlich bietet das Land kostenlose Webinare und Workshops an, die beim digitalen Einstieg helfen. Wer also seinen Vereinsalltag moderner gestalten möchte, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen.

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