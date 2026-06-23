1.000 Euro für Mülheimer Vereine: Jetzt Förderantrag stellen

Das Kleinstförderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" steht in diesem Jahr unter dem Motto „Digital in die Zukunft – engagiert mit KI und Co." – Vereine können die Förderung also zum Beispiel für neue Software, digitale Tools oder den Einstieg in Künstliche Intelligenz nutzen. Anträge sind noch bis zum 1. November 2026 online möglich unter engagiert-in-nrw.de. Zusätzlich bietet das Land kostenlose Webinare und Workshops an, die beim digitalen Einstieg helfen. Wer also seinen Vereinsalltag moderner gestalten möchte, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen.