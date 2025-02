100 Weltcup-Siege: Nächster Meilenstein für Skistar Shiffrin

Sestriere (dpa) - Mikaela Shiffrin ließ sich in den Schnee fallen und blickte ungläubig auf die Anzeigetafel. Die US-amerikanische Ausnahmeathletin hat den Slalom von Sestriere gewonnen und damit ihren insgesamt 100. Weltcup-Sieg gefeiert. Es ist ein weiterer Meilenstein in der einzigartigen Karriere der 29 Jahre alten Skirennfahrerin. Sie sei so dankbar, sagte Shiffrin, nachdem sie sich wieder aufgerappelt hatte. Die mit Abstand erfolgreichste Athletin der Weltcup-Historie war auch wegen der schwierigen Tage zuvor sichtlich ergriffen.

Rekord für meiste Podestplätze eingestellt

«Ganz groß» sei diese Leistung, sagte Lena Dürr. Die seit Jahren beste deutsche Slalomfahrerin war als Siebte einen Platz hinter ihrer Teamkollegin Emma Aicher gelandet. Im Trubel um den historischen Triumph von Shiffrin ging die starke deutsche Vorstellung aber unter. Lange Zeit galt die Marke von 100 Siegen als unerreichbar. Shiffrin hat sie nun geknackt - gut zwölf Jahre nach ihrem ersten Erfolg im schwedischen Are und nach diversen Aufs und Abs.

Olympia-Gold 2014 in Sotschi, vier WM-Titel und jetzt 63 Weltcup-Siege - im Slalom fährt Shiffrin mitunter in einer eigenen Welt. Disziplinübergreifend stand sie in Sestriere zum 155. Mal auf einem Weltcup-Podest und stellte so den Rekord des schwedischen Ex-Skistars Ingemar Stenmark ein. Vor allem zeigte sie aber eine starke Reaktion auf die Enttäuschungen in den Riesenslaloms.

Sturz im Riesenslalom hinterlässt Spuren

Am Freitag war sie in Italien nur 25. geworden, am Samstag gar nicht erst in den zweiten Durchgang gekommen. Echte Tiefschläge für Shiffrin, die psychisch nach wie vor unter den Folgen ihres heftigen Sturzes beim Heimrennen in Killington Ende November leidet. Im dortigen Riesenslalom hatte sie eine tiefe Stichwunde im Bauchbereich erlitten, die operiert werden musste. Es kam zu Komplikationen, zwei Monate später kehrte Shiffrin in den Weltcup zurück.

Die Leichtigkeit von einst hat sie seitdem noch nicht wiedergefunden. Sie müsse sich mental schon sehr überwinden, um die gewünschte Leistung auf die Piste zu bringen, erklärte Shiffrin. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm hatte sie unlängst auf einen Start im Riesenslalom verzichtet. Im Slalom der Team-Kombination überzeugte sie aber - und holte mit Breezy Johnson den Titel.

Neben Erfolgen auch immer wieder Rückschläge

Nun also das nächste Meisterstück der Alpin-Dominatorin. Trotz steigender Temperaturen und nachlassender Piste siegte sie in Sestriere mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor Zrinka Ljutic. Die junge Kroatin ist ein weiterer aufgehender Slalom-Stern und Shiffrin in der Disziplinwertung weit enteilt. Um Kristallkugeln geht es der US-Amerikanerin diesen Winter aber auch nicht mehr.

Spaß haben und das Selbstverständnis auf den Skiern zurückerlangen - das sind Shiffrins Ziele für die verbleibenden Wochen der Saison.

Der Unfalltod ihres Vaters Jeff vor fünf Jahren, die für sie medaillenlosen und tränenreichen Olympischen Spiele in Peking 2022 - Shiffrin hatte auf ihrem Weg nach oben viele dunkle Momente zu überstehen. Auch ihr Sturz in Killington diesen Winter war so einer. Doch der US-Star kommt immer zurück - und wie.