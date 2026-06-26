100 Jahre Stadthalle: Mülheim feiert am Sonntag groß
Die Stadthalle Mülheim wird 100 Jahre alt – und das wird am Sonntag (28.06.) von 12 bis 19 Uhr mit einem großen Fest gefeiert. Im Stadthallengarten und in der Halle selbst gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie.
Veröffentlicht: Freitag, 26.06.2026 03:07
Musikalisch ist einiges geboten: Ein Elton-John-Interpret, eine US-Soulsängerin und als Abschluss am späten Nachmittag ein Rock-Sänger aus den USA, bekannt aus „The Voice of Germany", stehen auf der Bühne. Dazu gibt es Themenführungen hinter die Kulissen und historische Fotos aus der Nachkriegszeit – sowie Tagebuchauszüge eines Mülheimer Künstlers, der am Wiederaufbau der Halle beteiligt war. Für Kinder gibt es Hüpfburg, Trampolin, Puppentheater und Kinderschminken. Ein besonderes Highlight: Eine echte venezianische Gondel schippert vor der Stadthalle auf der Ruhr – Fahrten können vor Ort verlost werden. Der Eintritt ist frei.