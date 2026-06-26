100 Jahre Stadthalle: Mülheim feiert am Sonntag groß

Musikalisch ist einiges geboten: Ein Elton-John-Interpret, eine US-Soulsängerin und als Abschluss am späten Nachmittag ein Rock-Sänger aus den USA, bekannt aus „The Voice of Germany", stehen auf der Bühne. Dazu gibt es Themenführungen hinter die Kulissen und historische Fotos aus der Nachkriegszeit – sowie Tagebuchauszüge eines Mülheimer Künstlers, der am Wiederaufbau der Halle beteiligt war. Für Kinder gibt es Hüpfburg, Trampolin, Puppentheater und Kinderschminken. Ein besonderes Highlight: Eine echte venezianische Gondel schippert vor der Stadthalle auf der Ruhr – Fahrten können vor Ort verlost werden. Der Eintritt ist frei.