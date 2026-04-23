1. Mai in Essen: Großeinsatz der Polizei

Rund um die Essener Innenstadt kommt es wegen der Versammlungen zu Sperrungen und Einschränkungen im Straßenverkehr – wer nicht muss, sollte die Innenstadt an diesem Tag weiträumig umfahren, empfiehlt die Polizei Essen. Auch Busse und Bahnen werden betroffen sein: Die Ruhrbahn stimmt sich laut Polizei eng mit den Behörden ab – wer am 1. Mai mit dem ÖPNV unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz sein und kündigt an, gewalttätige Störungen konsequent zu unterbinden. Bislang gehen täglich noch weitere Anmeldungen für Versammlungen ein, eine abschließende Übersicht liegt noch nicht vor. Friedliche Demonstrationen sollen nach Angaben der Polizei so ungestört wie möglich stattfinden können.